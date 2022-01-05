Диетолог сообщила, почему не стоит пить кофе со сливками

Главное: Кофе со сливками вреден для здоровья. Это касается людей с высоким уровнем холестерина в крови.

Детали: Популярный американский диетолог Элеана Кайданян поведала о вреде кофе со сливками или молоком. По ее словам, такой напиток бьет по здоровью людей с высоким уровнем холестерина в крови.

Эксперт рассказала следующее: «Насыщенные жиры в сливках и молоке, добавляемых в кофе каждый день по несколько раз, могут сказываться на уровне холестерина у человека».

Она напомнила: «Повышенный уровень холестерина никак не проявляется у человека, однако с течением времени грозит серьезными проблемами со здоровьем, прежде всего, с сердцем и сосудами».

Специалист уточнила, что на уровень холестерина влияет то, какие жиры он потребляет.

Отмечается: «Насыщенные жиры, содержащиеся, например, в сливочном масле, колбасе и жареной пище, вредны для здоровья, в то время как ненасыщенные, такие как авокадо, несут пользу для организма».

В тему: Диетолог рассказала, какие продукты не следует есть на завтрак.