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Новости > Митрополит УПЦ рассказал, в чем состоит духовное обновление человека

Митрополит УПЦ рассказал, в чем состоит духовное обновление человека

Александра Кудрявцева
02.01.22 18:25
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Митрополит УПЦ рассказал, в чем состоит духовное обновление человека
Главное: Смысл человеческой жизни и секрет счастья человека состоят в том, чтобы стремиться встретиться с Господом.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.
 
«Душа каждого человека стремится к обновлению. Так устроено Богом — независимо от того, хотим мэтого или нет. Но современный человек это почему-то забыл. И все свои силы, всю свою энергию, весь свой душевный огонь, свои таланты тратит для утверждения своего материального могущества. Но всё это не может заменить нравственной деятельности человека, к которой он призван. Только нравственно совершенствуясь, человек может приблизиться к заветному идеалу. Человек хочет обновлений, но каких? Он меняет своё тело, своё лицо, свой дом, свои города и улицы, но только не душу. Душа становится для него беспризорной», — сказал митрополит Лука.
 
Владыка подчеркнул, что Христос даёт всё для того, чтобы душа не была брошена на произвол судьбы, чтобы мы не чувствовали себя беспризорными.
 
«У нас есть все возможности и все инструменты для того, чтобы совершенствовались и духовно обновлялись. Но восхождение к вершине начинается у подножия горы. Восхождение к вершинам нравственного и духовного совершенствования начнётся с желания. Будем же стараться делать всё от нас зависящее, чтобы души обновлялись духом любви, а не злобы и ненависти, как того хочет дьявол. Только так человек сможет чувствовать себя счастливым и прожить свою жизнь, а не только этот год, в духе братской любви», — объяснил иерарх УПЦ.
 
Смысл человеческой жизни и секрет счастья человека состоят в том, чтобы стремиться встретиться с Господом, подчеркнул архиерей.
 
«Наши поступки — это спасение и надежда на обновлении в жизни вечной. Земная жизнь наполнена не минутами, часами и годами, а именно поступками. А для этого нужно настроить себя на поиск заветного идеала, чтобы вся жизнь свидетельствовала о том, что благовествуем Царство Божье здесь на земле», — убежден владыка.
 
Митрополит Лука пожелал всегда чувствовать присутствие Божье, радоваться каждой минуте и благодарить Бога за всё, что Он даёт и за все Его милости.
 
В тему: Митрополит УПЦ объяснил, в чем истинный смысл человеческой жизни.

Тэги: УПЦ, Митрополит Лука

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