В Северодонецке освятили армянский хачкар в память о невинных жертвах двух народов

Главное: Глава Украинской епархии Армянской апостольской церкви епископ Маркос Оганесян освятил памятный хачкар в Северодонецке, установленный Союзом армян Украины в память о невинных жертвах.

Детали: В Северодонецке Луганской области установили и освятили армянский хачкар, посвященный невинным жертвам украинского и армянского народов. Как сообщает AnalitikaUA.net, на мероприятии присутствовали заместитель председателя Союза армян Украины Давид Мкртчян, представители местной власти, духовенство, а также гости из армянских общин.

«Сегодня и сейчас — значимое событие для двух наций и именно для нас с вами: наши народы насчитывают тысячи лет истории, но современную историю мы пишем сами, вместе, здесь, на Луганщине, в самое тяжелое для Украины время, когда идет война. Ваши слова о нашей дружбе, армянах и украинцах очень важны для нас. Все знают, что дружить легко, когда нет никаких проблем, но именно в столь трудные для Луганщины и всей страны времена мы понимаем, что означают ваши слова и протянутая навстречу рука помощи. И мы понимаем настоящую ценность такой дружбы, я искренне благодарю вас за это. Мы не можем изменить прошлое, но вместе напишем новую историю — которую не захочется переписать, а только гордиться общими достижениями и победами», — заявил на открытии глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

Освятил памятный армянский хачкар по древней традиции глава Украинской епархии Армянской апостольской церкви епископ Маркос Оганесян.

В тему: С 2015 г по инициативе главы Союза армян Украины Вилена Шатворяна были установлены несколько десятков хачкаров во всех областях Украины. Экспозиция музея в древнейшем храме Украины — Софии Киевской, также пополнилась армянским хачкаром, который посвящен крестителю Руси князю Святому Владимиру и Анне Византийской, как символ многовековой дружбы армянского и украинского народов.

С 2019 года хачкары по инициативе армян Украины начали устанавливать уже и в населенных пунктах Армении.