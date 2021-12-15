Илон Маск стал дважды Человеком года

Главное: Британская газета Financial Times назвала главу Tesla Илона Маска «Человеком года» за влияние на глобальную автомобильную индустрию.

Детали: Авторитетная британская газета Financial Times назвала миллиардера и главу компаний Tesla и SpaceX Илона Маска «Человеком года». Как сообщает Lenta.ru, редакция газеты заявила, что Маск на протяжении десятилетия создавал рынок для электроавтомобилей и способствовал тому, чтобы крупные игроки на автомобильном рынке стали активнее инвестировать в производство более экологичных видов транспорта.

В публикации отмечается, что предприниматель уже радикальным образом изменил глобальную автомобильную индустрию и что в дальнейшем его деятельность будет иметь «глубокие последствия для правительств стран, инвесторов и климата».

Помимо этого, газета отметила достижения Маска в космической сфере, продвижение им криптовалют в сети, а также гиперактивность в Twitter.

В тему: Перед этим Илон Маск стал «Человеком года» по версии журнала Time. Редакция охарактеризовала его как «шута», «провокатора», «гения» и «человекобога» одновременно.