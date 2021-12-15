Первая европейская страна легализовала марихуану в рекреационных целях

Главное: Парламент Мальты одобрил применение каннабиса в рекреационных целях. Если закон подпишут, эта страна станет первой в Европе, легализовавшей марихуану.

Детали: 14 декабря парламент Мальты одобрил закон о каннабисе, который позволит потребителям носить с собой, покупать и выращивать наркотики в рекреационных целях. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, документ поддержали 36 депутатов, 27 проголосовали против.

Законопроект дает возможность потребителям каннабиса на законных основаниях выращивать до четырех растений в личных целях. Также будет разрешено носить с собой до семи граммов марихуаны.

При этом курение в общественных местах по-прежнему запрещено.

Кроме того, закон позволит любому гражданину Мальты, имеющему судимость за хранение каннабиса, обжаловать ее.

Теперь, если его подпишет президент страны Джордж Велла, Мальта станет первой в Европе страной, где выращивание и хранение каннабиса не будет преследоваться законом.

В тему: В октябре 2021 года конгресс Коста-Рики разрешил употребление марихуаны в медицинских целях.