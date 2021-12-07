На Виннитчине возобновит деятельность союз православных медиков УПЦ

Главное: В Виннице возобновляются встречи участников союза православных медиков.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, ближайшее заседание проведут в здании воскресной школы при храме в честь святителя Луки Крымского.

На встрече 9 декабря медики обговорят вопросы, связанные с пандемией коронавируса и вакцинации.

Епархия призывает сообщить о встрече в местных храмах УПЦ, чтобы прихожане-медики могли принять в ней участие. «Тема заседания: „Коронавирус: клиника, диагностика, подходы к лечению, профилактика и риски вакцинации. Опыт других стран“», — отметили в Винницкой епархии.

Как сообщалось ранее, в Виннице верующие Украинской Православной Церкви провели молитвенное стояние возле здания областной администрации, с целью привлечь внимание к незаконной перерегистрации религиозных общин Украинской Православной Церкви — в Православную Церковь Украины.

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