Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Митрополит Антоний, объяснил, на что обратить внимание в дни Рождественского поста

Митрополит Антоний, объяснил, на что обратить внимание в дни Рождественского поста

Александра Кудрявцева
06.12.21 20:40
99
Митрополит Антоний, объяснил, на что обратить внимание в дни Рождественского поста
Главное: Любую информацию нужно рассматривать через призму вопроса: насколько это важно для спасения души.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).
 
«Если посмотреть по соцсетям, что сейчас беспокоит многих верующих, то может оказаться, что деяния поста — покаяние, внимание к своей душе, борьба со страстями, забота о ближнем — занимают далеко не первое место. Вакцинация, политика и военные слухи сейчас в топе. В то время как духовные вопросы находятся где-то на задворках. Это можно было бы понять в среде людей неверующих, ведь им не у кого ждать защиты от различных катаклизмов», — сказал митрополит Антоний.
 
Владыка отметил, что для верующего человека любая реальная опасность — это лишний повод задуматься о душе и воззвать к Богу за помощью, «но многих, похоже, интересует другое».
 
«Уже говорили о том, как диавол разделяет людей, и о том, как это явственно проявилось именно сейчас, в период пандемии. И ведь любой борец-активист за вакцинацию или против даже не пытается задуматься, насколько правильны его действия и слова, насколько действительно полезны и уместны. Складывается впечатление, что очень и очень многие считают себя исключительными носителями миссии по спасению человечества», — пояснил архиерей.
 
Управделами УПЦ приводит характерный пример, который все «миссии» сводит к нулю. «Давайте задумаемся, если человек в запале борьбы начинает злорадствовать по поводу чьей-то смерти — будь-то человека, который отказался вакцинироваться, заболел и погиб, или уже вакцинированый, что тоже случается, заболел и погиб — такое злорадство, каким бы лозунгом ни прикрывалось, является однозначным признаком злобы и ненависти к ближнему», — рассказал владыка.
 
По его словам, подобные примеры происходят даже сейчас, когда мы призваны подготовить души к встрече новорожденного Спасителя.
 
Митрополит Антоний подчеркнул, что никакая, даже самая праведная цель не стоит ничего, если она не освящена любовью, если она осквернена злобой.
 
«То же самое касается и всех тревожных слухов и сплетен, разносимых прессой. Вообще, любую информацию нужно рассматривать через призму вопроса: а насколько это важно для спасения души? И тогда окажется, что очень и очень многое, на что тратим время, — это просто шелуха. И потому не раз и не два, а постоянно нужно одергивать себя и спрашивать: как проходит мой личный Рождественский пост?», — подытожил управделами УПЦ.
 
В тему: Митрополит Антоний рассказал, как бороться с унынием.

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

Комментарии

Статьи

05.12.21 20:48

Русскому (киевскому) языку не 70, а 1000 лет

Автор: Александр Абакумов

Дайджест

Сценарии прохождения отопительного сезона в Украине
03.12.21 14:30

Сценарии прохождения отопительного сезона в Украине

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
06.12.21 21:01

Завтра транспорт в Киеве будет работать на час дольше
06.12.21 20:02

Стало известно, какая нация – самая пьющая в мире
06.12.21 19:00

Главные новости за 6 декабря 2021 года
06.12.21 18:27

Зимняя сказка в «Парке Киевская Русь» стартует
06.12.21 18:25

Патриарх Кирилл рассказал о подвиге святого князя Александра Невского
06.12.21 17:36

Верующие УПЦ нашли старинную молитву святому Клименту Римскому
06.12.21 17:24

Священник УПЦ рассказал, какой человек станет лучшим крестным для ребенка
06.12.21 16:51

9 регионов Украины выходят из «красной» зоны
06.12.21 16:16

Врач рассказала, можно ли заболеть гриппом и коронавирусом одновременно
06.12.21 16:15

В Церкви рассказали, как молиться, чтобы услышал Бог
06.12.21 19:00

Главные новости за 6 декабря 2021 года
06.12.21 16:51

9 регионов Украины выходят из «красной» зоны
06.12.21 15:31

История с задержанием Милевского в киевском ресторане получила неожиданное продолжение
06.12.21 14:44

Развязка будет после Нового года... Лукашенко оценил вероятность вторжения России в Украину
06.12.21 13:13

Следующая пандемия может быть еще более смертоносной, — ученые
06.12.21 12:43

Зеленский не дотянет до конца срока и его заменит женщина, - гуцульская мольфарка
06.12.21 11:28

В Минобороны рассказали, сколько войск Россия может стянуть к нашей границе
06.12.21 11:11

«Где товар?»... В центре Киева задержали экс-игрока «Динамо» Артема Милевского
06.12.21 09:19

Коронавирус в Украине: 4 478 заболевших и 239 погибших
05.12.21 14:51

С завтрашнего дня в Украине изменятся условия «желтой» зоны карантина: что известно
01.12.21 10:47

Украинская судебная система в сфере защиты прав детей не соответствует стандартам - правозащитник Европы Мариус Рейкерос
30.11.21 19:14

Одиозного депутата Киву разжаловали из кандидатов наук
30.11.21 18:59

Главные новости за 30 ноября 2021 года
02.12.21 00:01

Диетолог призвала хотя бы временно отказаться от кофе
30.11.21 11:41

В «Слуге народа» рассказали, сколько платят украинцам за участие в «госперевороте»
30.11.21 00:01

Ученые доказали, что бокс таки вреден для мозгов
30.11.21 15:55

«Вовину тысячу» еще нужно будет успеть потратить: названы сроки
03.12.21 08:54

В США прогнозируют дичайшую инфляцию
30.11.21 07:04

Диетолог поведала о небывалой пользе свеклы
02.12.21 22:13

Ученые придумали жвачку, «ловящую» коронавирус прямо во рту
Фото и Видео
В Крыму произошла масштабная драка – причиной стало ДТП
В Крыму произошла масштабная драка – причиной стало ДТП
В Крыму произошла масштабная драка – причиной стало ДТП
В Крыму произошла масштабная драка – причиной стало ДТП
В Киеве таксист высадил пассажиров за ненависть к украинскому языку
В Киеве таксист высадил пассажиров за ненависть к украинскому языку
Зеленский не дотянет до конца срока и его заменит женщина, - гуцульская мольфарка
Зеленский не дотянет до конца срока и его заменит женщина, - гуцульская мольфарка
В Киевской области зафиксировано уникальное погодное явление
В Киевской области зафиксировано уникальное погодное явление
Появилось видео пожара в реабилитационном центре Харькова
Появилось видео пожара в реабилитационном центре Харькова
«Где товар?»... В центре Киева задержали экс-игрока «Динамо» Артема Милевского
«Где товар?»... В центре Киева задержали экс-игрока «Динамо» Артема Милевского
Во Франции появился очень необычный автобус
Во Франции появился очень необычный автобус
В Киеве эпично горел известный рынок
В Киеве эпично горел известный рынок
В США мужчина наткнулся на «существо из ночных кошмаров», гуляя у океана
В США мужчина наткнулся на «существо из ночных кошмаров», гуляя у океана
Американские инженеры создали робота-попугая
Американские инженеры создали робота-попугая
fraza.com
Новости блогосферы
05.12.21 21:19

Зеленский и Коломойский vs Ахметов: кто победит?
24.11.21 21:18

Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
17.11.21 22:28

Зачем англо-саксы провоцируют Россию?
08.11.21 22:10

Европу атакует хтоническая сила

Опрос

Чем закончится война Ахметова с Зеленским (Коломойским)?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.