Митрополит Антоний, объяснил, на что обратить внимание в дни Рождественского поста

Главное: Любую информацию нужно рассматривать через призму вопроса: насколько это важно для спасения души.

«Если посмотреть по соцсетям, что сейчас беспокоит многих верующих, то может оказаться, что деяния поста — покаяние, внимание к своей душе, борьба со страстями, забота о ближнем — занимают далеко не первое место. Вакцинация, политика и военные слухи сейчас в топе. В то время как духовные вопросы находятся где-то на задворках. Это можно было бы понять в среде людей неверующих, ведь им не у кого ждать защиты от различных катаклизмов», — сказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, что для верующего человека любая реальная опасность — это лишний повод задуматься о душе и воззвать к Богу за помощью, «но многих, похоже, интересует другое».

«Уже говорили о том, как диавол разделяет людей, и о том, как это явственно проявилось именно сейчас, в период пандемии. И ведь любой борец-активист за вакцинацию или против даже не пытается задуматься, насколько правильны его действия и слова, насколько действительно полезны и уместны. Складывается впечатление, что очень и очень многие считают себя исключительными носителями миссии по спасению человечества», — пояснил архиерей.

Управделами УПЦ приводит характерный пример, который все «миссии» сводит к нулю. «Давайте задумаемся, если человек в запале борьбы начинает злорадствовать по поводу чьей-то смерти — будь-то человека, который отказался вакцинироваться, заболел и погиб, или уже вакцинированый, что тоже случается, заболел и погиб — такое злорадство, каким бы лозунгом ни прикрывалось, является однозначным признаком злобы и ненависти к ближнему», — рассказал владыка.

По его словам, подобные примеры происходят даже сейчас, когда мы призваны подготовить души к встрече новорожденного Спасителя.

Митрополит Антоний подчеркнул, что никакая, даже самая праведная цель не стоит ничего, если она не освящена любовью, если она осквернена злобой.

«То же самое касается и всех тревожных слухов и сплетен, разносимых прессой. Вообще, любую информацию нужно рассматривать через призму вопроса: а насколько это важно для спасения души? И тогда окажется, что очень и очень многое, на что тратим время, — это просто шелуха. И потому не раз и не два, а постоянно нужно одергивать себя и спрашивать: как проходит мой личный Рождественский пост?», — подытожил управделами УПЦ