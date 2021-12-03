Главные новости за 3 декабря 2021 года

— Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса не будут выдавать наличными на руки из-за инфляционных рисков.

— Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает, что уже в этом году президентской программой выплат гражданам, полностью вакцинированным от коронавируса, смогут воспользоваться 8 млн украинцев.

— В Украине ожидают нападения России. Оно может произойти в январе.

— Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что двери НАТО для Украины закрыты из-за трех государств., которые воспринимают нашу страну, как «приложение к России» При этом он не уточнил, каких именно.

— Аммиачное ЧП произошло под Винницей. Перевернулась автоцистерна.

— Начиная с июня 2021 года на дорогах Украины было выписано около 370 млн грн штрафов за нарушение перевозчиками весового контроля.

— Коронавирусом в Украине заболели еще 13777 человек. Умерли 509 людей.

— В Киеве подорожает проезд в общественном транспорте. Названы сроки.

— В Киеве на 19 декабря традиционно зажгут главную елку страны. Кроме того, на Софийской площади и Владимирском проезде до 16 января будет работать новогодне-рождественский ярмарочный городок. Также праздничные локации обустроят в Центральном парке культуры и отдыха Киева (Мариинский парк, эстрада Городского сада).

— Люди пока не умирают от штамма коронавируса омикрон. Об этом заявили в ВОЗ.

— Американский актер Алек Болдуин утверждает, что не стрелял в момент, когда на съемочной площадке погибла оператор Галина Хатчинс и не считает себя ответственным за ее смерть. Однако в результате эмоционального стресса допускает, что больше не сможет сниматься в кино.

— В Санкт-Петербурге после продолжительной болезни скончалась российская актриса Нина Ургант, исполнившая песню «Здесь птицы не поют» в фильме «Белорусский вокзал». Ей было 92 года.