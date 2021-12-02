Ученые придумали жвачку, «ловящую» коронавирус прямо во рту

Главное: Ученые разработали жвачку, которая эффективно нейтрализирует коронавирус. Связавшись с рецепторами ACE2 в антиковидной жвачке, вирусные частицы уже не смогут «отклеиться» от них и проникнуть в клетки полости рта.

Детали: Американские ученые из Университета Пенсильвании разработали новое лекарство, помогающее предотвратить распространение коронавируса, в виде жевательной резинки. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Therapy.

Идея состоит в том, чтобы обмануть вирус, выдав за настоящие клетки человека отдельные белковые молекулы, так, чтобы они блокировали коронавирус, не позволяя ему размножаться.

Известно, что SARS-CoV-2 прикрепляется к белку ACE2, расположенному на поверхности некоторых видов клеток человеческого организма и выполняющему роль рецептора. Поэтому в жвачке содержится большое количество этого белка, который также встречается и в клетках многих растений.

Жевательная резинка против коронавируса представляет собой таблетку массой два грамма. Содержит эта таблетка порошок растительного происхождения. Для этого ученые вырастили партию модифицированного салата-латука, содержащего большое количество рецепторов ACE2.

Связавшись с рецепторами ACE2 в антиковидной жвачке, вирусные частицы уже не смогут «отклеиться» от них и проникнуть в клетки полости рта, отмечают исследователи.

«Снижение вирусной нагрузки в слюне должно ограничить риск передачи инфекции от потенциального носителя и позволит помочь уменьшить тяжесть течения COVID-19 путем минимизации повторного заражения, поскольку слюнные железы — основное место репликации вируса», — пояснили авторы работы.

Клинических испытаний на людях пока не проводили, но в лабораторных условиям метод показал обнадеживающие результаты. Эффективность нового препарата была проверена на зараженных инфекцией клетках хомяка и на образцах слюны людей с COVID-19.

Оказалось, что даже пять микрограмм белка в жевательной резинке оказывалось достаточно, чтобы существенно снизить проникновение вируса в клетки. А 50 микрограмм снижали его активность на 95 процентов.

«В дополнение к профилактической защите от COVID-19 в общественных местах или ресторанах, жевательная резинка с ACE2 может использоваться как быстрое средство для снижения вирусной нагрузки в полости рта инфицированных пациентов, которым требуются стоматологические процедуры», — рассказывают ученые о преимуществах своей разработки.

Кроме того, концепцию можно расширить и на другие вирусы, которые реплицируются в слюнных железах, в том числе вирус простого герпеса, цитомегаловирус, гепатит С, вирус Эпштейна-Барра, вирус Зика.

Впрочем, пока разработчики говорят о применении жвачки не для профилактики, а только чтобы снизить риск дальнейшей передачи инфекции больными — например, в условиях больничного стационара.

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