В родном городе президента водитель «Газели» отбросил молодую мать с ребенком под колеса фуры

Главное: В Кривом Роге водитель «Газели» сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком и скрылся с места ДТП. Она погибла на месте происшествия, ребенок госпитализирован.

Детали: Вечером 1 декабря в Кривом Роге водитель автомобиля «Газ» допустил наезд на двух пешеходов, стоящих в районе разделительной полосы. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, после наезда пострадавших отбросило на встречную полосу движения, где на них совершил наезд грузовой автомобиль DAF.

Среди пешеходов была 33-летняя женщина с ребенком 2016 г. р. В результате наезда она скончалась до приезда «скорой». Ее пятилетний ребенок госпитализирован. О его состоянии не сообщается.

После совершенной аварии водитель скрылся с места происшествия, однако его разыскали и задержали правоохранители.

В тему: В сентябре 2009 года в Киеве на улице Мельникова, 36, за Институтом журналистики, недалеко от мотоциклетного завода автомобиль Dacia Logan отбросил пешехода под колеса Peugeot 107. Ему чудом удалось выжить.