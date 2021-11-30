Определился обладатель Золотого мяча 2021 года

Главное: В Париже определен обладатель приза лучшему футболисту 2021 года. Им в седьмой раз стал аргентинец Лионель Месси.

Детали: Сегодня, 29 ноября, в парижском театре «Шатле» состоялась церемония вручения награды Золотой мяч для лучшего футболиста 2021 года. Престижная награда вручается в 65-й раз.

В седьмой раз в карьере эту престижную награду выиграл аргентинский форвард парижского ПСЖ Лионель Месси. Вторым стал поляк из «Баварии» Роберт Левандовски, а третьим стал итальянец Жоржиньо из лондонского «Челси».

Стоит отметить, что впервые за 11 лет в тройку лучших не попал португалец Криштиану Роналду, представляющий «Манчестер Юнайтед». В этот раз он разместился лишь на шестой позиции. Четвертым и пятым стали французы Карим Бензема («Реал») и Н’Голо Канте («Челси») соответственно.

У женщин лучшей стала Алексия Путельяс («Барселона»).

В других номинациях были отмечены следующие игроки:

— Лучший форвард 2021 года — Роберт Левандовски («Бавария»);

— Яшин Трофи (лучший вратарь) — Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ);

— Копа Трофи (лучший молодой игрок) — Педри («Барселона»).

В тему: Еще в июле были названы фавориты премии Золотой мяч за 2021 год.