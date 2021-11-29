Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Митрополит УПЦ рассказал, что происходит с душой, лишенной благодати Бога

Митрополит УПЦ рассказал, что происходит с душой, лишенной благодати Бога

Александра Кудрявцева
29.11.21 16:00
170
Митрополит УПЦ рассказал, что происходит с душой, лишенной благодати Бога
Главное: Человек с такой душой будет желать только одного — удовольствий и наслаждений, он становится совершенно материален.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.
 
Владыка отметил, что грех убивает в человеке дух Божественной благодати.
 
«Человек, который не чувствует благодати Божьей и не хочет её чувствовать, мёртвый человек. Он может ходить, говорить, совершать какие-то действия, но дух, который животворит его душ, — отсутствует. Поэтому все устремления такой души, все её порывы, направлены к одному — к удовлетворению потребностей тела. К удовлетворению греховных потребностей. То есть душа питается не животворящим духом, а греховным ядом. Человек с такой душой будет желать только одного — удовольствий и наслаждений. Он становится совершенно материален. Духовность, нравственность, духовная составляющая человеческой сущности, его уже не волнуют», — пояснил архиерей.
 
По его словам, душа, пораженная грехом, имеет потребность в грехе, как всё живое имеет потребность в кислороде. «Такая душа не может находиться среди святых. Это для неё убийственно. Причем, это делает не Бог, а сам человек. Человек по собственной своей воле убивает себя. И это греховное повреждение настолько глубоко укоренилось в нём, повредив в первую очередь волю, что он очень быстро откликается на всё богопротивное. Он становится склонным ко всякого рода проявлениям зла. Но даже в таком состоянии у него остаётся шанс при помощи Божьей встать на путь добра, и, будучи мёртвым, возродиться и оживиться», — продолжил иерарх УПЦ.
 
Митрополит Лука подчеркнул, что человек оживляется верой в Иисуса Христа и силой благодати Божьей.
 
«Человек очищает, возрождает и воссоздаёт свою поврежденную грехом природу. В частности, возрождает свою волю. При этом Бог не насилует и унижает человека, не уничтожает его свободы. Бог даёт всё для спасения по Своей великой любви и милосердию. Воспользоваться Его дарами или нет полностью зависит от нас самих», — сказал владыка.
 
Владыка считает, что духовно-нравственное становление человека, его стремление к святости невозможно без веры в Бога.
 
«Пока человек живет верой в себя, в свои силы и свое могущество, а не верой в Бога, ему трудно будет приобщиться благодати Божьей, которая очищает, просвещает и освящает. Вся живая и неживая природа, всё, что окружает существует до тех пор, пока Бог поддерживает его Своей энергией. В том числе и человек жив до тех пор, пока благодать Святого Духа совершает в нём спасительные действия. Нужно смыслом своей земной жизни считать стяжание благодати Духа Святого и заботиться не только о своём теле, но и о душе, и о духе», — заключил митрополит Лука.
 
В тему: Митрополит УПЦ рассказал о смысле главной заповеди Бога.

Тэги: УПЦ, Митрополит Лука, душа

Комментарии

Статьи

29.11.21 08:49

Может ли человек оставаться свободным, позволяя приложениям отслеживать свои шаги, сон, еду и другие личные данные?

Автор: Александр Флоранский

Дайджест

Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
28.11.21 14:17

Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови

Автор: Михаил Масонов

Выбор редакции
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
29.11.21 16:58

На Волыни при исполнении служебных обязанностей на рабочем месте застрелился полицейский
29.11.21 16:24

Мощный взрыв превратил в груду камней одно из помещений школы на Волыни
29.11.21 15:55

Лукашенко дал понять, что готов воевать с Украиной
29.11.21 15:38

Украинские и сербские ученые будут совместно исследовать историческое наследие Афона
29.11.21 15:18

В Минздраве признали, что причин оставлять Киев и еще 5 регионов в «красной» зоне карантина, больше нет
29.11.21 14:55

Священник УПЦ рассказал, как новомученики побеждали страх
29.11.21 14:26

Американские лингвисты назвали «неожиданное» слово года
29.11.21 14:24

На Закарпатье началась благотворительная акция УПЦ ко дню святого Николая
29.11.21 13:59

Врач назвала необычный симптом нового штамма коронавируса
29.11.21 13:51

Украинцев предупредили о грядущем шторме: объявлен желтый уровень опасности
29.11.21 15:55

Лукашенко дал понять, что готов воевать с Украиной
29.11.21 15:18

В Минздраве признали, что причин оставлять Киев и еще 5 регионов в «красной» зоне карантина, больше нет
29.11.21 10:22

После скандального пресс-марафона Зеленского на ТЭС Ахметова внезапно произошел взрыв и пожар
29.11.21 09:54

Рабочая неделя началась с обвала курса гривны
29.11.21 09:18

Коронавирус в Украине: 5 804 заболевших и 297 погибших
29.11.21 08:36

Во Львове Голодомор «отметили» танцами, пьянкой и голыми девками
27.11.21 20:37

Символично: голодный киевлянин взял хлеб с памятника жертвам голодомора
27.11.21 20:20

Появилась расшифровка мрачного прогноза Ротшильдов на 2022 год
26.11.21 19:00

Главные новости за 26 ноября 2021 года
26.11.21 18:48

Сборная Украины узнала соперника в плей-офф отбора на ЧМ-2022
24.11.21 14:48

На Львовщине депутат, уходя от погони, помял два полицейских авто
25.11.21 00:01

Как оказалось, вакцинированные люди являются переносчиками коронавируса
25.11.21 21:44

В Киеве умер бывший мэр Александр Омельченко, попавший в больницу в «непростом состоянии»
23.11.21 00:01

Названы напитки, которые стремительно разрушают мозг
24.11.21 21:45

Лига чемпионов: «Шахтер» проиграл на выезде «Интеру»
22.11.21 19:00

Главные новости за 22 ноября 2021 года
26.11.21 15:39

В Минздраве рассказали, когда в Украине закончится волна коронавируса
25.11.21 19:00

Главные новости за 25 ноября 2021 года
29.11.21 11:23

Диетолог поведала, какой орех – самый вредный
25.11.21 23:49

Лига Конференций: «Заря» на выезде разгромно уступила «Роме»
Фото и Видео
В одной из школ Одессы прямо во время урока обвалился потолок
В одной из школ Одессы прямо во время урока обвалился потолок
В одной из школ Одессы прямо во время урока обвалился потолок
В одной из школ Одессы прямо во время урока обвалился потолок
Во Львове Голодомор «отметили» танцами, пьянкой и голыми девками
Во Львове Голодомор «отметили» танцами, пьянкой и голыми девками
Символично: голодный киевлянин взял хлеб с памятника жертвам голодомора
Символично: голодный киевлянин взял хлеб с памятника жертвам голодомора
Появилась расшифровка мрачного прогноза Ротшильдов на 2022 год
Появилась расшифровка мрачного прогноза Ротшильдов на 2022 год
Охрана Зеленского сбила с ног журналистку. Ей вызвали скорую
Охрана Зеленского сбила с ног журналистку. Ей вызвали скорую
В Житомирской области школьный автобус слетел в кювет
В Житомирской области школьный автобус слетел в кювет
Зеленский рассказал о готовящемся госперевороте с участием Ахметова
Зеленский рассказал о готовящемся госперевороте с участием Ахметова
Пресс-марафон Зеленского: прямая трансляция
Пресс-марафон Зеленского: прямая трансляция
Опубликовано видео момента смертельного ДТП на въезде в Харьков
Опубликовано видео момента смертельного ДТП на въезде в Харьков
В Киеве прогремел взрыв в пятиэтажке. Эвакуировали 15 человек
В Киеве прогремел взрыв в пятиэтажке. Эвакуировали 15 человек
fraza.com
Новости блогосферы
24.11.21 21:18

Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
17.11.21 22:28

Зачем англо-саксы провоцируют Россию?
08.11.21 22:10

Европу атакует хтоническая сила
05.11.21 11:45

В Украине сокращается количество профессионалов и катастрофически растет уровень бедности

Опрос

Чем закончится война Ахметова с Зеленским (Коломойским)?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.