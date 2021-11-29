Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Священник УПЦ рассказал, как новомученики побеждали страх

Священник УПЦ рассказал, как новомученики побеждали страх

Александра Кудрявцева
29.11.21 14:55
414
Священник УПЦ рассказал, как новомученики побеждали страх
Главное: Панацеей от всех страхов есть Воскресение Христово.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал священник Андрей Гавриленко.
 
«Страх основывается на отношении к смерти и отношении вечности. Страхов много, а жизнь одна и определяет участь навсегда. Святые — это прежде всего церковные люди. Запахом вечности пропитана церковная жизнь. Они осознанно подошли к своей жизни как к жизни вечной», — сказал священник.
 
Он напомнил, что страх по определению Библии — это лишение помощи от рассудка. «Вот почему добродетель рассуждения — главная аскетическая добродетель. Тревожные слухи не должны сбивать с толку, даже если живем в последние времена. Верующие призваны помнить слова Спасителя: „Не бойтесь, Я победил мир“. Он — Хозяин исторического процесса. Даже если движется конец истории перед вторым Пришествием всем верным Господь заповедал радоваться», — объяснил отец Андрей.
 
По его словам, что страх будет присутствовать пока не покроет благодать. Далее он приводит слова священномученика Михаила Чельцова, который сидя в камере и готовясь к смерти писал о сердечной тяжести: «Тучи немного смягчались молитвой, надеждой и чтением „Писем к Олимпиаде“. Трудно молиться, когда тьма вокруг. Но, страх лечится молитвой. Силы, которые тратим на страх жизненно необходимо направить на молитву. Свой ум привязать к молитве. К примеру, Иоанн Златоуст молился словам: „Господи не оставь меня“».
 
Страх смерти, предсмертная агония, переход из этой в жизни в будущую у новомучеников был через молитву, подчеркнул священник Андрей Гавриленко.
 
«Священномученик Сергий Мечёв, рассуждая о смерти, говорил, что это то, что можно избежать. Она не естественна, не присуща нашей природе, но лишь „через грех вошла в тебя смерть“. Надо выгонять грех из себя, чтобы вышла вместе с ним и смерть. Выгоняй грех и меньше будет страхов», — рассказал священник, и добавил, что смерть и гроб это не конец жизни.
 
Священномученик замечал: «Истинный христианин радуется, любуется этой жизнью, как даром Божиим. В этом радостном приятии жизни и состоит одно из важнейших отличий христианина от нехристианина. Но, радуясь земной жизни, христианин еще больше радуется, что он здесь, на земле, получает познание другой, небесной жизни. Собирайте же сокровища еще здесь, на земле. Тогда вы начнете ценить в себе Царство Божие, и смерть уже не будет страшить вас, но будет для вас радостным и желанным переходом в иную жизнь».
 
«Все страхи питаются из одной тарелки, то есть из страха перед смертью. Именно поэтому Пасха есть основа жизни для христиан. Победа над смертью жизненно необходима. Все святые призывают: „Взгляни жизни в глаза — она вечна!“. Воскресение Христово — это и есть панацея от всех страхов. Поклоняющиеся Святому Христову Воскресению признают радость победы над смертью и всеми страхами „смертию смерть разруши“. Какие бы стархи не посещали сердце вспомним писание, где Давид взывал к надежде: „Господь просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся?“ (Пс. 26:1)», — священник Андрей Гавриленко.
 
В тему: Священник УПЦ рассказал, как святые страдали за изучение Библии.

Тэги: страх, святые, УПЦ

Комментарии

Статьи

29.11.21 08:49

Может ли человек оставаться свободным, позволяя приложениям отслеживать свои шаги, сон, еду и другие личные данные?

Автор: Александр Флоранский

Дайджест

Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
28.11.21 14:17

Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови

Автор: Михаил Масонов

Выбор редакции
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
29.11.21 16:58

На Волыни при исполнении служебных обязанностей на рабочем месте застрелился полицейский
29.11.21 16:24

Мощный взрыв превратил в груду камней одно из помещений школы на Волыни
29.11.21 16:00

Митрополит УПЦ рассказал, что происходит с душой, лишенной благодати Бога
29.11.21 15:55

Лукашенко дал понять, что готов воевать с Украиной
29.11.21 15:38

Украинские и сербские ученые будут совместно исследовать историческое наследие Афона
29.11.21 15:18

В Минздраве признали, что причин оставлять Киев и еще 5 регионов в «красной» зоне карантина, больше нет
29.11.21 14:26

Американские лингвисты назвали «неожиданное» слово года
29.11.21 14:24

На Закарпатье началась благотворительная акция УПЦ ко дню святого Николая
29.11.21 13:59

Врач назвала необычный симптом нового штамма коронавируса
29.11.21 13:51

Украинцев предупредили о грядущем шторме: объявлен желтый уровень опасности
29.11.21 15:55

Лукашенко дал понять, что готов воевать с Украиной
29.11.21 15:18

В Минздраве признали, что причин оставлять Киев и еще 5 регионов в «красной» зоне карантина, больше нет
29.11.21 10:22

После скандального пресс-марафона Зеленского на ТЭС Ахметова внезапно произошел взрыв и пожар
29.11.21 09:54

Рабочая неделя началась с обвала курса гривны
29.11.21 09:18

Коронавирус в Украине: 5 804 заболевших и 297 погибших
29.11.21 08:36

Во Львове Голодомор «отметили» танцами, пьянкой и голыми девками
27.11.21 20:37

Символично: голодный киевлянин взял хлеб с памятника жертвам голодомора
27.11.21 20:20

Появилась расшифровка мрачного прогноза Ротшильдов на 2022 год
26.11.21 19:00

Главные новости за 26 ноября 2021 года
26.11.21 18:48

Сборная Украины узнала соперника в плей-офф отбора на ЧМ-2022
24.11.21 14:48

На Львовщине депутат, уходя от погони, помял два полицейских авто
25.11.21 00:01

Как оказалось, вакцинированные люди являются переносчиками коронавируса
25.11.21 21:44

В Киеве умер бывший мэр Александр Омельченко, попавший в больницу в «непростом состоянии»
23.11.21 00:01

Названы напитки, которые стремительно разрушают мозг
24.11.21 21:45

Лига чемпионов: «Шахтер» проиграл на выезде «Интеру»
22.11.21 19:00

Главные новости за 22 ноября 2021 года
26.11.21 15:39

В Минздраве рассказали, когда в Украине закончится волна коронавируса
25.11.21 19:00

Главные новости за 25 ноября 2021 года
29.11.21 11:23

Диетолог поведала, какой орех – самый вредный
25.11.21 23:49

Лига Конференций: «Заря» на выезде разгромно уступила «Роме»
Фото и Видео
В одной из школ Одессы прямо во время урока обвалился потолок
В одной из школ Одессы прямо во время урока обвалился потолок
В одной из школ Одессы прямо во время урока обвалился потолок
В одной из школ Одессы прямо во время урока обвалился потолок
Во Львове Голодомор «отметили» танцами, пьянкой и голыми девками
Во Львове Голодомор «отметили» танцами, пьянкой и голыми девками
Символично: голодный киевлянин взял хлеб с памятника жертвам голодомора
Символично: голодный киевлянин взял хлеб с памятника жертвам голодомора
Появилась расшифровка мрачного прогноза Ротшильдов на 2022 год
Появилась расшифровка мрачного прогноза Ротшильдов на 2022 год
Охрана Зеленского сбила с ног журналистку. Ей вызвали скорую
Охрана Зеленского сбила с ног журналистку. Ей вызвали скорую
В Житомирской области школьный автобус слетел в кювет
В Житомирской области школьный автобус слетел в кювет
Зеленский рассказал о готовящемся госперевороте с участием Ахметова
Зеленский рассказал о готовящемся госперевороте с участием Ахметова
Пресс-марафон Зеленского: прямая трансляция
Пресс-марафон Зеленского: прямая трансляция
Опубликовано видео момента смертельного ДТП на въезде в Харьков
Опубликовано видео момента смертельного ДТП на въезде в Харьков
В Киеве прогремел взрыв в пятиэтажке. Эвакуировали 15 человек
В Киеве прогремел взрыв в пятиэтажке. Эвакуировали 15 человек
fraza.com
Новости блогосферы
24.11.21 21:18

Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
17.11.21 22:28

Зачем англо-саксы провоцируют Россию?
08.11.21 22:10

Европу атакует хтоническая сила
05.11.21 11:45

В Украине сокращается количество профессионалов и катастрофически растет уровень бедности

Опрос

Чем закончится война Ахметова с Зеленским (Коломойским)?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.