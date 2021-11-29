Украинцев предупредили о грядущем шторме: объявлен желтый уровень опасности

Главное: Украинцев предупреждают о шторме. Он обрушится на страну уже завтра.

Детали: Во вторник, 30 ноября, Украину будет штормить. Об этом говорят в Гидрометцентре.

Синоптики отмечают, что непогода будет бушевать на большей части территории страны.

В западных, восточных и южных областях, а также в Крыму ожидаются дожди и мокрый снег.

В ГСЧС уже объявили желтый (первый) уровень опасности.

Прогнозируется, что скорость ветра будет достигать пятнадцати-двадцати метров в секунду.

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