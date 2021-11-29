Известного киевского живодера признали дважды невиновным

Главное: Киевский апелляционный суд оставил неизменным решение об оправдании известного догхантера Алексея Святогора, подозреваемого в жестоком обращении с животными.

Детали: Киевский апелляционный суд оставил неизменным решение первой инстанции в отношении Алексея Святогора, обвиняемого по статье об изготовлении или распространении материалов, пропагандирующих культ насилия и жестокости из-за призывов убивать бездомных собак. Как сообщается на странице сообщества FreeAnimals в Facebook. судебное заседание 29 ноября прошло без обвиняемого и его адвоката.

Как сообщает «Украинская правда», суд постановил оправдать Святогора «в связи с недоказанностью, что в действиях обвиняемого есть состав уголовных правонарушений».

Судья в решении отметил, что реплики догхантера, которые пропагандируют культ насилия и жестокости в отношении бездомных животных, являются «устными произведениями». А за это в статьях, по которым его обвиняют, уголовная ответственность не предусмотрена.

В тему: 18 января 2021 года Шевченковский районный суд Киева постановил признать главу общественной организации Союз журналистов-догхантеров Алексея Святогора невиновным в совершении уголовного правонарушения по отношению к животным.

Напомним: 11 июня 2018 года киевский суд арестовал «президента общественной организации Союз журналистов-догхантеров» Алексея Святогора по подозрению в жестоком обращении с животными. Обвинители утверждают, что Святогор отстреливал собак в разных городах Украины, травил их и хвалился этим в соцсетях.

26 июня Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

12 января 2017 года в одном из домов в Днепровском районе Киева взорвался почтовый ящик, принадлежавший Святогору.

21 февраля 2019 года неизвестные нанесли удар тяжелым предметом по голове Святогора, после чего, сбив с ног, продолжали наносить удары по телу и конечностям живодера, используя при этом твердый тупой предмет, похожий на кастет, вследствие чего была рассечена кожа на лице и на затылке. В результате нападения потерпевший был госпитализирован с вдавленным переломом лобной кости и рваными ранами, что, впрочем, не помешало ему делать селфи.