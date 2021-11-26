В Бельгии выявлен новый штамм коронавируса

Главное: В Бельгии новый вариант COVID-19 выявили у невакцинированного человека. Вирус выявили у мужчины, приехавшего из-за границы.

Детали: В Бельгии подтвердили один случай заболевания новым вариантом COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрюке, сообщает Bloomberg.

По его словам, новый вариант коронавируса выявили у невакцинированного. Он получил положительный тест на COVID 22 ноября.

У пациента появились симптомы заражения через 11 дней после поездки в Египет через Турцию.

Как сообщает Reuters, в Бельгии анализируют два образца COVID-19, чтобы установить, являются ли они новым вариантом коронавируса, впервые обнаруженным в Южной Африке.

Отметим, что на данный момент Бельгия является единственной европейской страной, которая подтвердила случай заражения вариантом коронавируса B.1.1.529.

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