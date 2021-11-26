Митрополит Онуфрий расскажет, что делать, чтобы Ангел Хранитель радовался

Главное: Совершая добрые поступки, человек радует своего Ангела Хранителя.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в воскресенье 28 ноября, в 07.05 на «НТН».

«Будем жить так, чтобы Ангелы Хранители всегда радовались нашим поступкам, чтобы наши поступки были наполнены добром. И тогда Ангелы Хранители будут о нас заботиться с радостью и мы будем удостоены вечной жизни, для которой Господь сотворил человека», — сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице «Интера» в Фейсбук.

В предыдущем выпуске «Слово Предстоятеля» Митрополит Онуфрий рассказал о помощи святых.

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