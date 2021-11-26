Стало известно, где еще установили камеры фиксации нарушений ПДД

Главное: Установлены еще десять камер фиксации нарушений ПДД. Названы места.
Детали: В Украине провели установку еще десяти камер фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщают в МВД.
Информируется, что сейчас работают уже 246 приборов.
Названы адреса, где появились новые камеры.
Запорожье: улица Немировича-Данченко, 73 направление прибора улица Лермонтова.
Львов: проспект Святого Иоанна Павла II, 35 направление прибора проспект Красной Калины; улица Княгини Ольги, 100-К, направление прибора улица Владимира Великого.
Тернополь: проспект Степана Бандеры, 90 направление прибора улица Евгения Коновальца.
Донецкая область: на 36 км + 492 автодороги Н-20 направление прибора город Константиновка.
Николаевская область: на 139 км + 684 автодороги М-14 направление прибора село Константиновка; на 200 км + 036 автодороги Н-24 направление прибора город Николаев.
Ровенская область: на 394 км + 318 автодороги М-06 направление прибора город Львов; на 328 км + 826 автодороги М-06 направление прибора город Киев.
Харьковская область: на 49 км + 934 автодороги Р-46 направление прибора улица Шевченко города Богодухов.
В тему: В полиции озвучили впечатляющую статистику действия камер автофиксации.