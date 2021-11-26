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Новости > Стало известно, где еще установили камеры фиксации нарушений ПДД

Стало известно, где еще установили камеры фиксации нарушений ПДД

Александр Панько
26.11.21 12:49
197
Стало известно, где еще установили камеры фиксации нарушений ПДД

Главное: Установлены еще десять камер фиксации нарушений ПДД. Названы места.

Детали: В Украине провели установку еще десяти камер фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщают в МВД.

Информируется, что сейчас работают уже 246 приборов.

Названы адреса, где появились новые камеры.

Запорожье: улица Немировича-Данченко, 73 направление прибора улица Лермонтова.

Львов: проспект Святого Иоанна Павла II, 35 направление прибора проспект Красной Калины; улица Княгини Ольги, 100-К, направление прибора улица Владимира Великого.

Тернополь: проспект Степана Бандеры, 90 направление прибора улица Евгения Коновальца.

Донецкая область: на 36 км + 492 автодороги Н-20 направление прибора город Константиновка.

Николаевская область: на 139 км + 684 автодороги М-14 направление прибора село Константиновка; на 200 км + 036 автодороги Н-24 направление прибора город Николаев.

Ровенская область: на 394 км + 318 автодороги М-06 направление прибора город Львов; на 328 км + 826 автодороги М-06 направление прибора город Киев.

Харьковская область: на 49 км + 934 автодороги Р-46 направление прибора улица Шевченко города Богодухов.

В тему: В полиции озвучили впечатляющую статистику действия камер автофиксации.

Тэги: ДТП, общество, транспорт, ПДД, камера, регионы, новости Украины

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