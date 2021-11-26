Киевлян предупредили о сильнейшем ветре

Главное: В Киеве ожидается сильный ветер. Объявлено штормовое предупреждение.

Детали: В Киеве объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает мэрия украинской столицы.

В КГГА говорят, что до конца дня и грядущей ночью в городе будет сильнейший ветер.

Ожидаются порывы до 15-20 метров в секунду. Уже объявлен первый (желтый) уровень опасности.

При этом ожидается не очень холодная погода: днем будет плюс 6-8, а ночью от 2 мороза до 0 градусов.

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