Стало известно, при каком условии реванш Усика с Джошуа состоится в Киеве

Главное: Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк рассказал, при каких условиях реванш с Энтони Джошуа могут провести в Киеве. Все будет зависеть от того, выиграет ли Украина конкуренцию цифр.

Детали: Промоутер Александра Усика Александр Красюк договорился встретиться с промоутером Джошуа Эдди Хирном в начале декабря, чтобы обсудить организацию реванша. Об этом Красюка заявил в интервью для «24 канала».

«Усик уже входит в режим. У нас 7 месяцев с момента первого поединка для организации реванша. То есть 25 апреля дедлайн организации поединка, если стороны не согласуют какое-то смещение на пару недель. Мы с Эдди Хирном договорились в начале декабря встретиться в Европе и „набросать“ дорожную карту», — отметил Красюк.

В первую очередь промоутер обязан получить наилучшие условия для обоих боксеров. В то же время каждая из сторон планирует максимизировать прибыль.

«Мы конечно рассмотрим НСК „Олимпийский“ как альтернативу. Мы определим, сколько реально прибыли мы можем получить с продажи билетов, потому что в принципе остальная прибыль будет более-менее адекватной», — добавил промоутер.

Красюк отметил, что решение относительно места проведения поединка будет базироваться на коммерческой составляющей, однако выиграет ли Украина «конкуренцию цифр» — пока неизвестно.

«Только после конкретных расчетов мы сможем это выяснить», — отметил Красюк.

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