Теофимо Лопес назвал условие, при котором может состояться бой-реванш с Василием Ломаченко

Главное: Абсолютный чемпион в легком весе Теофимо Лопес в очередной раз прокомментировал идею нового боя с украинцем Василием Ломаченко. Он назвал единственное условие, при котором этот поединок может состояться.

Детали: Василий Ломаченко лучше всех в первом легком весе и победит всех в легком, но, если он хочет реванша со мной, ему придется подняться в полусредний. Об этом заявил абсолютный чемпион в легком весе Теофимо Лопес, сообщает Complex.

По словам боксера, он не намерен больше задерживаться в легком весе. Он добился тут всего и честно побил Ломаченко. Поэтому будет подниматься в категории полусреднего веса. И если Ломаченко хочет еще одного боя с ним, то должен сделать тоже самое.

«Если бой с Ломаченко когда-нибудь состоится, если его команда хочет реванша, они должны подняться в первый полусредний вес. Если хотят этот бой, пусть поднимаются. Когда я дрался с Ломаченко, то сделал вес, мне казалось, что я слишком легкий. Я чувствовал, что он был тяжелее меня. Моя тело сейчас находится на том этапе, когда будто говорит: „Пойдем в первый полусредний вес. Какого черта мы все еще здесь?“. Что есть, то есть. Мне пришлось многим пожертвовать, но я благодарен всем», — заявил Лопес.

Ранее сам Ломаченко уже говорил, что не собирается менять весовую категорию.

В тему: В октябре минувшего года Ломаченко проиграл Лопесу по очкам и потерял все свои боксерские пояса.