Стало известно о небывалой пользе укропа

Главное: Укроп очень полезен. Он очищает организм.

Детали: Популярный российский диетолог Павел Терехов поведал о пользе укропа. Его цитируют местные СМИ.

Он поведал: «Он содержит много витаминов, бета-каротин, фолиевую кислоту и другие полезные вещества».

Специалист добавил: «Укроп может не только помочь восполнить недостаток витаминов и микроэлементов. Эта трава благотворно влияет на сердечнососудистую систему, обладая сосудорасширяющим действием и укрепляя сосудистую стенку, стимулирует выведение желчи, обеспечивает послабление кишечника».

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