Объединение инвалидов просит поддержать благотворительную акцию

Главное: Объединение инвалидов, действующее на территории Бориспольской епархии, обращается с просьбой о помощи в проведении благотворительной акции.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, общественная организация просит поддержать акцию к 3 декабря — Международному дню людей с инвалидностью.

«У нас на учёте 1558 человек, среди которых 118 детей — это люди с ограниченными возможностями, которым постоянно нужна поддержка и внимание. Людям с инвалидностью всегда было не легко, а сейчас очень тяжело — кроме всех жизненных проблем прибавился локдаун. Будем благодарны за любую помощь!», — рассказала руководитель организации Наталья Хоменко.

Подопечным нужны: продукты, моющие средства, деньги, постельные принадлежности, памперсы, пелёнки, средства личной гигиены, принадлежности для рукоделия.

Поддержать акцию можно здесь.

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