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Новости > Священник УПЦ объяснил, как определить размер милостыни, которую подавать

Священник УПЦ объяснил, как определить размер милостыни, которую подавать

Александра Кудрявцева
17.11.21 17:57
204
Священник УПЦ объяснил, как определить размер милостыни, которую подавать

Главное: Сумму подаваемой милостыни каждый определяет сам, главное — искреннее желание помочь ближнему.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергий Экшиян рассказал на YouTube-канале «Православная Церковь».

«Все люди имеют разные возможности. Каждый сам определяет размер милостыни и, наверное, суть все-таки не в каком-то количестве или сумме, а в том, насколько ты оказался вовремя и полезен для человека. Это может быть совершенно небольшое пожертвование, но оно будет очень важным именно в данный момент. Также размер пожертвования зависит от возможностей. Мы знаем, что бедная вдова отдала две последние лепты, и она осталась ни с чем. Но она решила дать эту жертву», — объяснил священник.

Отец Сергий Экшиян на примере поступка бедной вдовы — евангельской истории — рассказал о сути христианской милостыни.

«Господь призывает к тому, что жертвенность должна заключаться в том, что подаешь ее не от избытка своего: то, что не коснется твоего бюджета, а быть чуть-чуть выше этого, дать даже больше, в ущерб себе», — подчеркнул священник.

Глава Социального отдела УПЦ напомнил о рекомендациях апостола Павла (2Кор.8:11-13) для христиан из Коринфа, к которым он обращался с просьбой о сборе пожертвований для Иерусалимской Церкви.

Апостол советовал каждому для себя определить меру милостыни, но откладывать определенную сумму заранее для того, чтобы, когда придет братия за помощью, было что отдать.

«Если ты настроен помочь в нуждах других, то об этой помощи нужно заранее думать и определить какую-то меру. Какая это мера будет, пусть каждый определяет сам. Главное, чтобы она была, и были накопления для того, чтобы была возможность вовремя помочь человеку, который обратится», — подытожил отец Сергий Экшиян.

В тему: Священник УПЦ рассказал, как расположить иконы в доме

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Тэги: новости православия, УПЦ, Сергий Экшиян

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