Внезапный снегопад спровоцировал целую череду ДТП в Киеве

Главное: С 17 часов, когда в Киеве начался снегопад, на скользких улицах произошло более 25 ДТП. По словам первого заместителя главы патрульной полиции Киева Алексея Белошицкого, причиной аварий может быть непереобутая летняя резина,

Детали: Начиная с 17 часов, на линию 102 в Киеве поступило более 25 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Как сообщил первый заместитель главы патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий, патрульные оперативно оформляют админматериалы и восстанавливают движение транспорта.

«Спасибо предусмотрительным водителям, которые это уже сделали и безопасно добрались вечером домой. Однако, не все такие ответственные, что хорошо подтверждает количество вызовов про ДТП», — написал он на своей странице в Facebook, напомнив о необходимости замены резины на автомобилях.

«Летние шины теряют значительную часть своих качеств, когда температура воздуха опускается ниже +7°C, ведь обладает неподходящими для холодного времени свойствами: начинает терять гибкость и дубеть, падает интенсивность сцепления с дорожным покрытием, что может привести к неуправляемости автомобиля и увеличивает риск попадания в ДТП», — заключил правоохранитель.

В тему: В районе полудня 23 ноября в Киеве пошел первый снег. К вечеру осадки усилились, на дорогах образовался гололед.