Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Внезапный снегопад спровоцировал целую череду ДТП в Киеве

Внезапный снегопад спровоцировал целую череду ДТП в Киеве

Александр Панько
23.11.21 22:52
196
Внезапный снегопад спровоцировал целую череду ДТП в Киеве

Главное: С 17 часов, когда в Киеве начался снегопад, на скользких улицах произошло более 25 ДТП. По словам первого заместителя главы патрульной полиции Киева Алексея Белошицкого, причиной аварий может быть непереобутая летняя резина,

Детали: Начиная с 17 часов, на линию 102 в Киеве поступило более 25 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Как сообщил первый заместитель главы патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий, патрульные оперативно оформляют админматериалы и восстанавливают движение транспорта.

«Спасибо предусмотрительным водителям, которые это уже сделали и безопасно добрались вечером домой. Однако, не все такие ответственные, что хорошо подтверждает количество вызовов про ДТП», — написал он на своей странице в Facebook, напомнив о необходимости замены резины на автомобилях.

«Летние шины теряют значительную часть своих качеств, когда температура воздуха опускается ниже +7°C, ведь обладает неподходящими для холодного времени свойствами: начинает терять гибкость и дубеть, падает интенсивность сцепления с дорожным покрытием, что может привести к неуправляемости автомобиля и увеличивает риск попадания в ДТП», — заключил правоохранитель.

В тему: В районе полудня 23 ноября в Киеве пошел первый снег. К вечеру осадки усилились, на дорогах образовался гололед.

Тэги: автомобиль, Киев, дорога, ДТП, покрышка, снегопад, резина, патрульная полиция, авто, новости Украины, Алексей Билошицкий

Комментарии

Статьи

23.11.21 09:21

Американская «топливная свинья». Когда ждать аварию на Хмельницкой, Южно-Украинской или Запорожской АЭС?

Автор: Наина Кравец

Дайджест

«Фуфломицины», БАДы, антибиотики: как вылечить ковид без лишних трат
23.11.21 23:36

«Фуфломицины», БАДы, антибиотики: как вылечить ковид без лишних трат

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
23.11.21 21:45

Лига чемпионов: «Динамо» в Киеве минимально уступило «Баварии»
23.11.21 19:35

Несуразное поведение британского премьера удивило соцсети
23.11.21 19:00

Главные новости за 23 ноября 2021 года
23.11.21 17:55

Митрополит Онуфрий рассказал, как нужно жить, чтобы угодить Богу
23.11.21 17:34

В КГГА вместо моста Патона сделают паромную переправу и запустят снегоходы, – эксперт
23.11.21 16:53

Украинских водителей хотят наказывать более сурово за нарушение ПДД
23.11.21 16:30

На Киевщине Предстоятель УПЦ возглавил канонизацию священномученика Михаила Подъельского, растрелянного в 1937 году
23.11.21 16:30

В УПЦ объяснили, как научиться преодолевать нетерпеливость и суету
23.11.21 16:22

На Волыни учительница избила девятиклассника
23.11.21 16:07

Последствия перекрытия моста Патона могут стать для Кличко непредсказуемыми, – эксперт
23.11.21 21:45

Лига чемпионов: «Динамо» в Киеве минимально уступило «Баварии»
23.11.21 19:00

Главные новости за 23 ноября 2021 года
23.11.21 16:22

На Волыни учительница избила девятиклассника
23.11.21 15:24

Украинцам рассказали, нужно ли платить за лечение коронавируса в больнице
23.11.21 15:22

У Диего Марадоны перед смертью вырвали сердце
23.11.21 14:38

Стало известно, пострадали ли украинцы в жутком ДТП в Болгарии
23.11.21 13:48

Стало известно, когда в Украине ожидается очередная волна коронавируса
23.11.21 12:36

В Минздраве обновили зоны карантина
23.11.21 09:52

Коронавирус в Украине: 12 729 заболевших и 720 погибших
23.11.21 09:11

Стало известно, вовремя ли начнутся зимние каникулы в киевских школах
18.11.21 19:02

Главные новости за 18 ноября 2021 года
17.11.21 09:33

Зеленского заметили за кружкой пива в одном из киевских пабов
17.11.21 19:00

Главные новости за 17 ноября 2021 года
18.11.21 16:38

Ученые наконец-то выяснили, помогают ли маски защититься от коронавируса
19.11.21 11:03

Названо имя человека, который первым заболел COVID-19
19.11.21 19:02

Главные новости за 19 ноября 2021 года
19.11.21 16:27

Одесский суд приговорил неудачливого воришку к чтению
17.11.21 11:47

Трампа назвали фаворитом президентских выборов в США 2024-го года
19.11.21 15:31

У Саакашвили диагностировали тяжелое заболевание мозга
17.11.21 15:58

Сборная Алжира по футболу провела обряд экзорцизма перед важной игрой с Буркина-Фасо
Фото и Видео
Несуразное поведение британского премьера удивило соцсети
Несуразное поведение британского премьера удивило соцсети
Несуразное поведение британского премьера удивило соцсети
Несуразное поведение британского премьера удивило соцсети
На Волыни учительница избила девятиклассника
На Волыни учительница избила девятиклассника
Появилось видео с места жуткого ДТП в Болгарии, в котором погибли десятки людей
Появилось видео с места жуткого ДТП в Болгарии, в котором погибли десятки людей
У Саакашвили повреждены мозг и внутренние органы
У Саакашвили повреждены мозг и внутренние органы
Правая рука Зеленского - агент Кремля под псевдонимом Тимофеев?
Правая рука Зеленского - агент Кремля под псевдонимом Тимофеев?
В Украине ослабят ограничения проезда в транспорте
В Украине ослабят ограничения проезда в транспорте
Перезапуск мультфильма «Ну, погоди!» буквально «уничтожили» в соцсетях
Перезапуск мультфильма «Ну, погоди!» буквально «уничтожили» в соцсетях
Рождественский кошмар в США: негр на внедорожнике раздавил детский парад
Рождественский кошмар в США: негр на внедорожнике раздавил детский парад
Протестующие немного побузили под офисом Зеленского и дали ему 10 дней на увольнение Ермака
Протестующие немного побузили под офисом Зеленского и дали ему 10 дней на увольнение Ермака
Баррикады, взрывы и водометы: Европа бунтует против коронавирусных ограничений
Баррикады, взрывы и водометы: Европа бунтует против коронавирусных ограничений
fraza.com
Новости блогосферы
17.11.21 22:28

Зачем англо-саксы провоцируют Россию?
08.11.21 22:10

Европу атакует хтоническая сила
05.11.21 11:45

В Украине сокращается количество профессионалов и катастрофически растет уровень бедности
23.10.21 13:50

Почему европейцы протестуют против обязательной вакцинации?

Опрос

Чем закончится война Ахметова с Зеленским (Коломойским)?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.