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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > На Кировоградщине освятили 2 новых храма УПЦ

На Кировоградщине освятили 2 новых храма УПЦ

Александра Кудрявцева
22.11.21 12:00
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На Кировоградщине освятили 2 новых храма УПЦ
Главное: На Кировоградщине в селе Семидубы освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь святого Архистратига Михаила.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox-kr.org.ua, чин освящения совершил митрополит Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф.
 
После освящения в новом храме была отслужена Божественная литургия.
 
Митрополит Иоасаф обратился поздравил всех присутствующих с событием в жизни общины, а также наградил орденом святого равноапостольного князя Владимира мецената строительства храма Владимира Гордиенко.
 
Освящение нового Свято-Михайловского храма в селе Водяное Компанеевского района совершил архиепископ Александрийский и Светловодский Боголеп.
 
После литургии владыка поздравил всех с праздником и освящением храма, вручил церковные награды и грамоты благодетелям и активным прихожанам.
 
В тему: На Киевщине Митрополит Онуфрий освятил новый храм УПЦ.
 

Тэги: Кировоградская область, УПЦ, Новый храм

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