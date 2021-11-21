В Ровенской области построят новый храм УПЦ, вместо захваченного ПЦУ

Главное: На Ровенщине в селе Постойное построят новый храм Украинской Православной Церкви в честь апостолов Петра и Павла.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на sarny.church.ua , закладку капсулы на месте строительства храма совершил митрополит Сарненский и Полесский Анатолий.

Земельный участок под возведение нового храма верующие Петропавловского прихода УПЦ приобрели за собственный счет, на собранные деньги залили фундамент.

Митрополит Анатолий в своем слове отметил стойкость верующих в отстаивании православной веры, которые за два с половиной года, с тех пор как был захвачен храм сторонниками ПЦУ , претерпели много надругательств.

«Я горжусь вами, ведь вы нашли в себе силы выстоять, выдержать и теперь строите храм в честь веры святого Владимира, веры дедов и отцов. Пусть храм славится именем Господним и венчается верой тех, кто остался верными Матери Церкви», — сказал владыка.

Как сообщалось ранее, храм УПЦ в селе Постойное был захвачен сторонниками ПЦУ силовым способом при поддержке властей 2 апреля 2019 года. Тогда доступ к срезке замков обеспечили правоохранители. В селе межконфессиональный конфликт продолжался длительное время, было избито немало верующих.