Священник УПЦ объяснил, как ухаживать за тяжелобольным и не впасть в отчаяние

Главное: Помогая другой личности, не разрушайте свою.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Больной человек, отчасти в силу болезни и своих страданий, отчасти вследствие повреждения грехом человеческой природы, замыкается в себе. Приобретает черты эгоиста и требует, чтобы окружающие, зачастую родственники и те, кто любят болящего, ему служили. И посвящали свою жизнь именно ему. Особенно это характерно для больных, которые находятся в длительной, тяжелой, хронической болезни. Тогда они словно бы привыкают, что все окружающие должны им служить», — сказал священник и напомнил, что часто ухаживающий за больным словно растворяется в другом человеке, отдает ему свою жизнь без остатка, что неправильно.

Отец Андрей объяснил, что необходимо всё делать с рассуждением, ведь известно много случаев, когда больные продолжали жить, а те, кто за ними ухаживали, умирали.

«Ухаживая за больными, мы должны прежде всего исполнить заповедь Божию и помочь человеку. А не прожить за него его жизнь. И не превратиться в некий придаток к нему, конечно, не в раба. Твоя обязанность, чтоб человек не умер. Чтобы поддержать его жизненные силы. Но никак не попадать под его власть и исполнять все его капризы. У тебя тоже есть своя жизнь, которую ты должен прожить. Господь наградил тебя крестом, великим и святым крестом — ухаживанием за больным человеком. Не оставляй его, неси его, но трезвомысленно», — посоветовал священник.

Он обратил внимание, что все люди в той или иной мере духовно или физически больны, потому и болеющему, и ухаживающему за ним, необходимо проявлять взаимное терпение и любовь.

«Будьте внимательны к близким, к родственникам. Сохраняйте драгоценные сосуды их сердец в мире и спокойствии. Обязанность исполнить заповедь Божию с вас никто не снимал. И вы по мере сил служите служащим вам. Потому что они тоже больны. И таким всеобщим служением друг другу и Богу, всеобщим жалением друг друга, всемирным милосердием мы и спасаемся», — подытожил отец Андрей Чиженко.

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