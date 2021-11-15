В Ереване стартовала конференция Союза армян Украины

15 ноября в столице Армении стартовала конференция Союза армян Украины, участниками которой стали главы региональных армянских общин Украины, политики, дипломаты, депутаты парламента Украины и Армении, известные политологи и медиа-эксперты, журналисты крупнейших медиа, ученые, медики Объединения армянских медиков Украины (ОАМУ), общественные деятели и спортсмены.

Как сообщает AnalitikaUA.net, накануне в Ереван прибыла большая делегация из Украины. Кроме конференции Союза армян Украины, намечаются встречи с представителями власти, круглые столы и обсуждения с участием украинских политиков и экспертов, и их армянских коллег, а также ряд мероприятий культурного характера.

Сегодня также состоится открытие скейт-парка – подарка от Союза армян Украины столице Армении, для гостей церемонии открытия скейт-парка намечается концерт украинских и армянских звезд.

Накануне представители Союза армян Украины дали старт программе «Приехал в Армению – посади дерево». Члены делегации из Украины посадили в Ереване 100 деревьев, чем дали старт новой программе.