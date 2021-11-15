В Израиле решили вакцинировать от коронавируса даже маленьких детей

Главное: В Израиле разрешили COVID-вакцинацию детей 5-11 лет. Дозы вакцины для этой категории привезут в страну в ближайшие дни.

Детали: Генеральный директор Министерства здравоохранения, профессор Нахман Аш, принял рекомендацию экспертной группы по борьбе с коронавирусом о вакцинации против коронавируса детей в возрасте 5-11 лет. Как сообщает Reuters, в ближайшие дни министерство здравоохранения страны объявит дату старта вакцинации детей раннего возраста.

Соответствующее решение было принято экспертной группой по вакцинации на прошлой неделе, после того, как Управление по контролю за продуктами и лекарствами США разрешило экстренное использование вакцин Pfizer и BioNTech для возрастной группы в дозе 10 мкг.

Справка: Израиль уже начал вакцинацию детей от 12 до 17 лет, но решил снизить возрастной порог после испытаний Pfizer и рекомендаций группы израильских ученых. По результатам клинических испытаний с использованием Pfizer на детях, эффективность вакцины в предотвращении симптомов болезни составляет 90,7%.

Помимо Израиля, на сегодняшний день происходит вакцинация детей в США, ОАЭ, Камбодже, Колумбии и на Кубе.