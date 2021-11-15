Стало известно, почему Украина до сих пор не в НАТО

Главное: Почему Украины нет в НАТО? Об этом пояснил генсек альянса.

Детали: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему в альянсе нет Украины. Его цитирует телеканал НВО.

Он сказал: «Чтобы быть членом НАТО нужно соответствовать стандартам НАТО. Мы помогаем им с модернизацией, борьбой с коррупцией».

По его словам, чтобы стать полноправным членом НАТО, на это должны согласиться все 30 членов альянса.

Отмечается, что сегодня нет консенсуса относительно приглашения Украины к вступлению в НАТО.

Йенс Столтенберг добавил, что так как Украина еще не является частью альянса, то не подпадает под действие положения о коллективной обороне – пятой статьи Вашингтонского договора, которое гласит, что нападение на любое из государств-членов альянса рассматривается как нападение на них всех.

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