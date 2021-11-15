В Ровно произошло резонансное ДТП – автомобиль разорвало пополам

Главное: В Ровно произошло ДТП. Автомобиль разорвало пополам.

Детали: В ночь на понедельник, 15 ноября, в Ровно произошло резонансное ДТП. Тут автомобиль влетел в столб, после чего машину разорвало пополам, а также произошло возгорание транспортного средства передает «Магнолия ТВ».

Пострадали водитель (по неофициальной информации он был пьян) и пассажир – их госпитализировали.

Известно, что инцидент произошел на Луцком кольце.

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