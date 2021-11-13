Международный день слепых: какой праздник отмечается 13 ноября 2021 года

Сегодня, 13 ноября 2021 года, в мире и Украине отмечают Международный день слепых и Всемирный день доброты.

Международный день слепых

13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи — известный педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для слепых. По решению Всемирной организации здравоохранения, не исключено, что именно эта дата может отмечаться как День слепых.

Всемирный день доброты

World Kindness Day праздник относительно молодой, но очень быстро набирающий популярность во всем мире. Всемирный день доброты начал свой отсчет 13 ноября 1998 года, на эту осеннюю дату было назначено открытие международной конференции по вопросам добра. Представители стран Нового и Старого света собрались в Японии, где годом ранее было создано Всемирное движение доброты.

Кроме этого, сегодня отмечают:

— День рождения сосиски;

— День симфонического металла.