Франция пригрозила России серьезными последствиями в случае нападения на Украину

Главное: Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр обороны Флоренс Парли напомнили России о ее обязательствах касаемо прозрачности военных перемещений и деятельности в соответствии с требованиями ОБСЕ. И предупредили о серьезных последствиях в случае чего.

Детали: В Париже состоялась встреча министров иностранных дел и обороны Франции и России. Одной из главных тем стала ситуация вокруг Украины, сообщает французкое Минобороны в пятницу, 12 ноября.

В частности, министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр обороны Флоренс Парли выразили свою обеспокоенность.

«Два министра выразили обеспокоенность ухудшением ситуации с безопасностью в Украине и четко предупредили о серьезных последствиях любого дальнейшего возможного ущерба территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.

Также французская сторона призвала Кремль как можно скорее вернуться к организации проведения министерского заседания нормандского формата. России напомнили о ее обязательствах касаемо прозрачности военных перемещений и деятельности в соответствии с требованиями ОБСЕ.

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В России отреагировали на информацию о возможном вторжении в Украину.