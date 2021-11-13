В ВОЗ осудили бустерную вакцинацию и прививание детей от коронавируса

Главное: В ВОЗ не видят смысла применения бустерных доз вакцины от коронавируса. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что в странах с низкими доходами люди все еще ждут первый укол вакцины.

Детали: Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус осудил широкое применение бустерных доз и прививание детей от коронавируса. Об этом шла речь на брифинге главы ВОЗ.

«Нет смысла вводить бустерные дозы (от коронавируса — ред.) здоровым взрослым людям или вакцинировать детей, когда работники здравоохранения, пожилые люди и другие группы все еще ждут своей первой дозы», — сказал он.

Гебрейесус подчеркнул, что каждый день в мире применяется в шесть раз больше бустерных доз, чем первых уколов в странах с низкими доходами. Он назвал эту ситуацию скандалом, которая должна быть прекращена.

По его словам, дополнительные дозы вакцины от коронавируса нужны людям с ослабленным иммунитетом.

Глава ВОЗ также сообщил, что на сегодняшний день в мире две страны до сих пор не начали вакцинацию от коронавируса — Эритрея и Северная Корея.

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