На Волыни 15 школьников попали в больницу из-за проделок двух 9-классников

Главное: В Волынской области в поселке Маневичи девятиклассники распылили в школе перцовый газ. В результате в больницу попали 15 учеников.

Детали: В поселке Маневичи Волынской области 15 школьников попали в больницу из-за перцового газа. Событие случилось 11 ноября, сообщает ГУНП в Волынской области.

Полицейские выяснили, что 9-классник вместе со своим сверстником распылили в помещении класса перцовый газ из баллончика. После этого появился ощутимый посторонний запах. Чтобы проветрить помещение, ребята открыли окна и двери в классе. Вещество распространилось в коридор, мимо которого проходили другие ученики.

Как рассказал Суспільному заведующий центральной оперативной диспетчерской скорой на Волыни Станислав Линик, больные были госпитализированы с аллергическими проявлениями, но основное — это отравление перцовым газом, немедикаментозное отравление.

Директор Маневицкой многопрофильной больницы Олег Бегаль сообщил, что госпитализированы дети от 11 до 13 лет.

«Их осмотрели дежурный врач, педиатр и реаниматолог. Десятерых после оказания помощи, в том числе противоаллергических препаратов, отпустили домой, а еще пятерых оставили под наблюдением в больнице», — отметил директор медучреждения.

В полиции отмечают, сведения по этому факту должным образом зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. Продолжается проверка, после проведения которой будет предоставлена правовая квалификация действиям подростков.

В тему: В Нетешине Хмельницкой области неизвестный распылил в школе перцовый газ.