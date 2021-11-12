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Новости > Как оказалось, электрокары могут загрязнять окружающую среду больше, чем обычные автомобили

Как оказалось, электрокары могут загрязнять окружающую среду больше, чем обычные автомобили

Александр Панько
12.11.21 14:39
193
Как оказалось, электрокары могут загрязнять окружающую среду больше, чем обычные автомобили

Главное: Как выяснили исследователи, электромобили в некоторых государствах Европы вредят планете больше, чем обычные машины с двигателем внутреннего сгорания. Это, в частности, касается Польши и Косово.

Детали: Если энергосистема страны сильно зависит от угля, использование электрокаров приводит к большому объему углеродных выбросов. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследование консалтинговой компании Radiant Energy Group, анализ провели на основе общедоступных данных европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E и Европейского агентства по окружающей среде.

Объем выбросов от использования электрических машин зависит от того, на какие источники энергии полагается энергосистема страны и в какое время суток жители заряжают автомобили. В итоге оказалось, что в Польше и Косово электрокары производят больше вредных выбросов, чем автомобили, работающие на бензине.

В то же время лучший результат по «экономии» выбросов при использовании электрокаров показала Швейцария, которая полностью обеспечивается атомной и гидроэнергетикой, — 100%. За ней следуют Норвегия — 98%, Франция — 96%, Швеция — 95% и Австрия — 93%.

Тем временем отстающими оказались Кипр с 4%, Сербия с 15%, Эстония с 35% и Нидерланды с 37%.

Крупнейший производитель автомобилей в Европе, Германия, с помощью электромобилей экономит лишь 55% парниковых газов, так как для энергообеспечения страны используется сочетание возобновляемых источников энергии и угля.

В тему: В 2017 году Украина заняла пятое место по темпам развития электромобилей, обойдя в этом рейтинге такие страны как США, Нидерланды и Япония.

Тэги: мир, экономика, Польша, воздух, Косово, экология, электромобиль, электрокар

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