В Украине «покраснел» еще один регион

Главное: С сегодняшнего дня Черкасская область вошла в «красную зону» эпидемиологической опасности. Как подчеркнул глава ОГА Александр Скичко, ограничения коснутся в основном невакцинированных жителей.

Детали: С 12 ноября «красный» уровень эпидемической опасности установлен на территории Черкасской области. Как сообщает глава Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко на своей странице в Facebook, в этом году карантин отличается возможностью выбора в противовес безальтернативным ограничениям абсолютно для всех, как было в 2020 году.

«Вы можете не вакцинироваться, не защищать себя от тяжелого течения COVID-19, но тогда придется соблюдать все ограничения „красной“ зоны», — написал он.

Таким образом, как сообщает «Украинская правда», в регионе запрещена работа следующих заведений при условии, что там не вакцинированы все работники и посетители:

— заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос;

— ТРЦ, кинотеатров, театров, других учреждений культуры (кроме историко-культурных заповедников);

— учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;

— непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

— запрещено проведение массовых мероприятий (кроме официальных спортмероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей).

В тему: По данным Министерства социальной политики, для красной зоны карантина начисление субсидий будет осуществляться по новой схеме. Теперь расчет жилищных субсидий на период карантина проводится с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов.