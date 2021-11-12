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Новости > Названы лучшие изобретения 2021 года: список

Названы лучшие изобретения 2021 года: список

Александр Панько
12.11.21 09:42
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Названы лучшие изобретения 2021 года: список

Главное: Безопасный поисковик, очки виртуальной реальности и складной телефон Samsung были названы лучшими изобретениями 2021 года. Соответствующий список опубликовало авторитетное издание Time.

Детали: Авторитетный журнал Time опубликовал список лучших изобретений 2021 года. Как сообщает Lenta.ru, в ежегодном списке издания присутствуют несколько десятков гаджетов, технологий и изобретений, которые были отобраны по категориям.

Так, в раздел «Приложения и софт» авторы журнала добавили безопасный поисковик без рекламы Neeva, приложение тревожной кнопки Subdial, интерактивную карту MTA Live Subway Map. В разделе VR и AR оказались очки виртуальной реальности Lenovo ThinkReality A3 Smart и Qualcomm Snapdragon XR2, а также режим дополненной реальности Google Maps.

Среди потребительской электроники лучшими гаджетами оказались фотоаппарат Paper Shoot Camera, раскладной смартфон Samsung Galaxy Z Flip3, модульный ноутбук Framework Laptop, умная селфи-палка Vecnos IQUI, смарт-очки JLab JBuds Frames. В списке лучших изобретений в сфере здравоохранения журналисты перечислили вакцины от COVID-19 и малярии.

Также в различных категориях были выбраны трехмерная фоторамка Looking Glass Portrait, робот-пылесос Roborock S7, процессор Apple M1 Pro, телевизоры LG G-серии, футуристичные кроссовки от Adidas и Nike.

В тему: В середине апреля 2021 года издание Counterpoint Technology Market Research опубликовало список самых популярных смартфонов в мире. Его возглавил iPhone 12.

Тогда же специалисты назвали худшие продукты Apple в истории. Среди них оказался iPod Shuffle.

Тэги: мир, Samsung, список, гаджет, технологии

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