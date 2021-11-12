В Минздраве рассказали, где в Украине наиболее активно вакцинируются от коронавируса

Главное: На сегодняшний день более 34% украинцев получили, по крайней мере, одну дозу вакцины против коронавируса. Активнее всего вакцинируются в Киеве и Львовской области.

Детали: Украина пересекла отметку в 20 миллионов проведенных прививок против коронавируса. Для достижения первых 10 миллионов понадобилось почти 7 месяцев, для вторых 10 миллионов — чуть больше 2 месяцев.

Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Сегодня более 34% украинцев в возрасте от 18 лет получили хотя бы одну дозу антиковидной вакцины. Возрастная группа 60 и старше — 32%. Лучшие показатели вакцинации людей старше 60 лет в г. Киеве (60%) и Львовской области — почти 51%. Лучше всего в этой возрастной группе вакцинируются люди в возрасте от 60 до 69 лет — процент вакцинированных по крайней мере одной дозой составляет — 41%.В столице и Львовской области показатель вакцинированных в этой возрастной группе уже достиг 80%. Отметку в 50% также пересекли Полтавская и Херсонская области», — сообщил Ляшко.

Впрочем, по его словам, этого еще недостаточно для преодоления эпидемии коронавирусной болезни.

«Каждый из нас может стать той объединяющей цепочкой, которая поможет победить пандемию, ведь в каждом из нас сила. От нас зависит результат, „линию“ защиты держат наши медики, наша задача стать их волонтерами и убедить хотя бы свое окружение вакцинироваться», — сообщил глава Минздрава.

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