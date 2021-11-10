В Киевских духовных школах издали книгу для тех, кто изучает Новый завет

Главное: В Киевских духовных школах В Киевских духовных школах УПЦ издано учебное пособие «Священное Писание Нового Завета. Послания Апостола Павла к Тимофею, Титу, Филимону и Евреям. Откровение апостола Иоанна Богослова».

«Учебное пособие предназначено для студентов духовных учебных заведений, структурно изучающих пять Посланий святого апостола Павла: к Тимофею, Титу, Филимону, к Евреям, а также Откровение святого апостола Иоанна Богослова», — отметили издатели.

Пособие издано по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, при содействии управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Бориспольского и Броварского Антония. Членами редакционной коллегии книги стали: ректор Киевской духовной академии и семинарии, профессор епископ Белогородский Сильвестр и доктор богословия, профессор протоиерей Ростислав Снигирев.

Учебник рекомендован Ученым советом КДА и подготовлен к печати Издательским отделом Украинской Православной Церкви.

«Книга также рекомендована тем, кто занимается изучением Священного Писания Нового Завета, священнослужителям, студентам и всем, кто интересуется библеистикой», — подчеркнули в КДАиС.