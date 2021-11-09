Запорожский митрополит УПЦ передал медоборудование в больницу для COVID-больных

Как цифровой яд Интернета меняет наш мозг
Главные новости за 9 ноября 2021 года
Стало известно, когда ожидать пика смертности от коронавируса в Украине
Штрафы и увольнения за отказ от вакцинации незаконны, - юрист
Россия стягивает к украинской границе все больше танков
В Украине серьезно изменились правила выгула собак
Доктор Комаровский признал себя лохом
Еще четыре области в ближайшее время могут попасть в «красную» зону карантина
В Киеве задержали особо опасного преступника, пытавшего украинцев в донецких застенках
ЕС официально исключил Украину из «зеленого списка»
Минздрав расширил список профессий, для которых COVID-вакцинация станет обязательной