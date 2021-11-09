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Новости > Запорожский митрополит УПЦ передал медоборудование в больницу для COVID-больных

Запорожский митрополит УПЦ передал медоборудование в больницу для COVID-больных

Александра Кудрявцева
09.11.21 18:30
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Запорожский митрополит УПЦ передал медоборудование в больницу для COVID-больных
Главное: В Запорожье митрополит УПЦ Лука (Коваленко) передал в областную инфекционную больницу видеоларингоскоп стоимостью 91,6 тыс грн для интубации больных коронавирусом.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук заведующего канцелярией Запорожской епархии протоиерея Геннадия Елина, средства на покупку медоборудования были собраны в рамках благотворительного проекта «Любовь милосердствует».
 
По словам врачей, этот прибор незаменим для интубации COVID-больных с определенными анатомическими особенностями их дыхательных путей.
 
Перед вручением оборудования митрополит Лука причастил Святых Христовых Тайн пациентов больницы.
 
Владыка отметил, что верующие УПЦ продолжают благотворительную помощь медицинским учреждениям, несмотря на клевету в адрес Церкви. «Отрадно, что духовенство и прихожане храмов находят в себе мужество продолжать собирать средства в рамках благотворительного проекта „Любовь милосердствует“ для приобретения медикаментов и оборудования в наши больницы», - сказал архиерей.
 
В тему: На Одесчине УПЦ передала медикам лекарства для COVID-больных.
 

Тэги: Запорожье, медицина, аппаратура, УПЦ

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