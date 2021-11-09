Запорожский митрополит УПЦ передал медоборудование в больницу для COVID-больных

Стало известно, когда ожидать пика смертности от коронавируса в Украине

Матч чемпионата Украины по футболу среди подростков закончился массовой дракой с участием тренеров и родителей

В Киевских духовных школах УПЦ проходят торжества в честь преподобного Нестора Летописца

Митрополит Антоний объяснил, как преодолеть панику и страх

Главные новости за 9 ноября 2021 года

В Киеве представители семи Поместных Церквей примут участие в конференции УПЦ, посвященной соборности Церкви

Минздрав расширил список профессий, для которых COVID-вакцинация станет обязательной

В Киеве задержали особо опасного преступника, пытавшего украинцев в донецких застенках

Еще четыре области в ближайшее время могут попасть в «красную» зону карантина

Россия стягивает к украинской границе все больше танков

Штрафы и увольнения за отказ от вакцинации незаконны, - юрист

Стало известно, когда ожидать пика смертности от коронавируса в Украине

Главные новости за 9 ноября 2021 года

03.11.21 09:06

В Минздраве рассказали, сколько человек в Украине умерло после прививки от коронавируса

04.11.21 19:00

Главные новости за 4 ноября 2021 года

03.11.21 19:00

Главные новости за 3 ноября 2021 года

05.11.21 13:12

Часть украинцев с понедельника останутся без работы

04.11.21 16:16

Стало известно, когда будет пик волны коронавируса в Украине

05.11.21 19:00

Главные новости за 5 ноября 2021 года

05.11.21 10:33

В Мадриде машина врезалась в группу школьников

04.11.21 13:48

Заболеваемость коронавирусом в Европе приближается к рекордной

05.11.21 11:31

Пандемия коронавируса может закончиться в следующем году и перейти в сезонную болезнь

04.11.21 19:43

Стало известно, чем могут быть вредны сыры