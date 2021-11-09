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Новости > В Киевских духовных школах УПЦ проходят торжества в честь преподобного Нестора Летописца

В Киевских духовных школах УПЦ проходят торжества в честь преподобного Нестора Летописца

Александра Кудрявцева
09.11.21 17:30
261
В Киевских духовных школах УПЦ проходят торжества в честь преподобного Нестора Летописца
Главное: В Киево-Печерской лавре проходят торжества в день памяти преподобного Нестора Летописца и Собора святых Киевской духовной академии.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт kdais.kiev.ua, преподобный Нестор Летописец считается покровителем Киевских духовных школ. Именно в день его памяти КДАиС празднует свой актовый день и день памяти Собора святых Киевской духовной академии.
 
Накануне дня памяти преподобного Нестора в Академическом храме КДА помолились об упокоении всех умерших преподавателей и студентов. В Крестовоздвиженском храме Киево-Печерской лавры ректор КДАиС епископ Сильвестр (Стойчев) совершил молебен перед мощами преподобного Нестора.
 
Всенощное бдение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры возглавил Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Предстоятелю сослужил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, ректор КДА епископ Белогородский Сильвестр и другие архиереи, преподаватели, студенты и выпускники КДАиС в священном сане.
 
Сегодня в Успенском соборе Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий возглавил праздничную литургию.
 
После литургии в актовом зале Киево-Печерской лавры Блаженнейший возглавил годовой акт Киевской духовной академии и семинарии.
 
*** Преподобный Нестор Летописец родился в пятидесятых годах XI века в Киеве. 17-летним юношей Нестор пришел к преподобному Феодосию, стал послушником в Киево-Печерской лавре и принял послушание летописца. К 1113 году он создал «Повесть временных лет».
 
Благодаря Нестору мы знаем о создании славянской грамоты Кириллом и Мефодием, о крещении княгини Ольги в Константинополе, а князя Владимира в Херсонесе.
 
Летописец осуждал любое насилие, был против междоусобиц. Свою позицию он выразил в «Сказании о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба».
 
Упоминая о себе, Нестор часто называл себя грешным. Но, тем не менее, он — единственный русский подвижник, кто входит в число святых римско-католической церкви.
 
Преподобный Нестор скончался в возрасте 65 лет. Сейчас его мощи хранятся в Ближних Антониевых пещерах Киево-Печерской лавры.
 
К святому Нестору обращаются за помощью в учебе, защитой от всяческого зла и в поисках работы. 
 
Нестор был уверен, что книги, «научают мудрости, воздержанию и полезны для души».
 
Святой Нестор является покровителем Киевских духовных школ, расположенных на территории Киево-Печерской обители, а также историков, богословов, ученых и журналистов.
 
Также в день памяти преподобного Нестора в Украине отмечается День украинской письменности и языка.
 
В тему: Верующие УПЦ сегодня празднуют день памяти преподобного Нестора Летописца.

Тэги: Киево-Печерская Лавра, УПЦ, КДАиС

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