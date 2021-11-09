Минздрав разрешил переболевшим ковидом не вакцинироваться

Главное: Министерство здравоохранения утвердило справку о противопоказаниях для вакцинации в отношении переболевших ковидом. Она будет действовать 3 месяца.

Детали: В случае, если человек переболел коронавирусной болезнью COVID-19, ему будет выдаваться справка о противопоказаниях к вакцинации сроком на три месяца. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 8 ноября в эфире телеканала ICTV рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Здесь не столько о правах, сколько о невозможности подделки этого документа. Мы его определили, зафиксировали в одну форму, он будет выдаватся только когда в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) появится запись, что человек переболел ковидом. И его будет подтягивать приложение „Дия“, чтобы удобно было пользоваться в электронном формате», — рассказал он.

В тему: Ранее Ляшко заявил, что в Украине планируют ввести так называемую «ковидную амнистию». Гражданам дадут возможность пройти COVID-вакцинацию, даже если они до этого купили поддельный сертификат.