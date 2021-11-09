Невакцинированных столичных чиновников отправили по домам без зарплаты и права на отпуск

Главное: В КГГА отстранили от работы 7 сотрудников, не вакцинированных против COVID-19. За этот период им не заплатят и не включат в стаж, дающий право на отпуск.

Детали: Киевская городская государственная администрация отстранила от работы семерых сотрудников, которые до сих пор не вакцинировались от коронавируса. Как сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на руководителя аппарата Дмитрия Загуменного, трое из отстраненных лиц являются работниками аппарата КГГА, еще четверо — работают в департаментах.

Руководитель аппарата подчеркнул, что на период отстранения от работы заработная плата не сохраняется. Период отстранения не войдет в страховой стаж для назначения пенсии и оплаты временной нетрудоспособности, а также не войдет в стаж, дающий право на ежегодный отпуск.

По словам Загуменного, отстраненные сотрудники смогут вернуться к работе либо после завершения карантина, установленного правительством, либо после получения вакцинации и предоставления документа, это подтверждающего.

Чиновник добавил, что еще 12 сотрудников аппарата КГГА имеют справки о временной отсрочке вакцинации, так как недавно переболели коронавирусом, а 1 человек — медицинские противопоказания к прививкам, поэтому невакцинирован.

Также 2 человека находятся на больничном, а 1 государственный служащий — в отпуске, поэтому их вакцинальный статус установят позже и примут соответствующее решение.

В целом, по словам Загуменного, по состоянию на 8 ноября вакцинированы почти 93% сотрудников аппарата КГГА. Средний же показатель вакцинации среди всех структурных подразделений КГГА (аппарат, департаменты и управления) составляет почти 92%.

Уровень вакцинации в районных администрациях колеблется в пределах 90–96%.

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