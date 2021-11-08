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Новости > Озвучены самые популярные схемы подделки ковид-сертификатов

Озвучены самые популярные схемы подделки ковид-сертификатов

Александр Панько
08.11.21 17:01
366
Озвучены самые популярные схемы подделки ковид-сертификатов

Главное: На рынке изготовления поддельных ковид-сертификатов сегодня существует два основных направления: подделка документов и преступная безответственность. По мнению главы Национальной полиции Игоря Клименко, вторая страшнее.

Детали: На сегодняшний день на нелегальном рынке по изготовлению поддельных ковид-сертификатов и ПЦР-тестов наиболее распространены две схемы. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Национальной полиции Игоря Клименко, речь идет о подделке документов и преступной безответственности.

«В первом случае я имею в виду лиц, которые просто рисуют эти документы, а затем печатают их на принтере», — объяснил правоохранитель, добавив, что такой способ наиболее часто используют туристические агентства.

«Цена таких творений примерно 300-400 грн. Я не понимаю тех, кто их заказывает. Первая же проверка сразу покажет, что это „липа“. В реестре данных нет. И дальше — уголовное производство, подозрение и суд. Оно того стоит?», — удивился Клименко.

Что касается преступной безответственности, то она, по мнению полицейского, «более страшная». «Потому что здесь фигурируют те, кто должен помогать и спасать. И некоторые медицинские работники выбирают другой путь. Имея доступ к реестру, они вносят данные о вакцинации личности. Далее можно подтянуть сертификат через „Дію“, либо намеренно совершают ошибку в реестре и выдают бумажный вариант справки с QR-кодом. Цена таких сертификатов может достигать и 6 тыс. гривен», — рассказал глава полиции.

По словам Клименко, в настоящее время медики фигурируют в более чем 80 уголовных производствах по фактам подделки, сбыта и использования ковид-документов.

В общей же сложности полиция расследует более 1170 таких производств, сотрудничая в этом вопросе с Министерствами здравоохранения и цифровой трансформации.

В тему: Как объяснили в Министерстве здравоохранения, правоохранители имеют полное право требовать у граждан COVID-сертификаты. Норма о наличии документа о вакцинации не распространяется на посещение банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, здоровье, подделка, сертификат, криминал, Национальная полиция Украины, Игорь Клименко, коронавирус, ПЦР-тест

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