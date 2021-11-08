Еще один человек пострадал на съемках фильма Алека Болдуина, жертвой которых стала украинка

Главное: Осветитель американского фильма «Ржавчина», в ходе съемок которого погибла оператор украинского происхождения Галина Хатчинс, оказался на операционном столе после укуса опасного паука в Нью-Мексико.

Детали: Еще один член съемочной группы фильма «Ржавчина», на съемках которого актер Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс, оказался в больнице. Как сообщает Sky News, пострадавшим стал осветитель и монтажник Джейсон Миллер.

По данным издания, во время разборки съемочной площадки в Нью-Мексико его укусил ядовитый паук-отшельник. Через несколько дней у мужчины проявились серьезные симптомы, в том числе некроз руки и сепсис.

Миллер был госпитализирован и перенес несколько операций. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы остановить инфекцию и спасти его руку от ампутации. Ему предстоит длительное лечение.

В тему: 22 октября 2021 года известный голливудский актер Алек Болдуин убил оператора Галину Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина» в Нью-Мексико. В результате инцидента также пострадал режиссер.

Как выяснилось, она родилась в Житомирской области и перед отъездом на Запад окончила отделение международной журналистики Киевского национального университета.