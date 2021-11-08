В Черновцах бешеная белка покусала людей. На улицах введен карантин

Главное: В Черновцах в парке белка, с бешенством, укусила двух человек. Белка впоследствии умерла, а пострадавшие теперь проходят курс иммунизации против бешенства.

Детали: В центральном парке Черновцов белка с бешенством искусала двух человек. Об этом сообщает Черновицкий горсовет в понедельник, 8 ноября.

«У белки, которая накануне покусала двух человек, обнаружили бешенство. Из-за этого на улицу Первомайскую и переулок Топоровский накладывают карантинные ограничения. Также зоной риска являются улица Садовая и парк культуры и отдыха имени Шевченко», — сказано в сообщении.

Теперь специалисты обследуют и сделают прививку животным с близлежащих улиц, чтобы ликвидировать очаг бешенства. Будет проведена дезинфекция в районе отлова и передержки белки.

Отмечается, что покусавшая людей белка впоследствии умерла, а сами пострадавшие проходят курс иммунизации против бешенства.

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