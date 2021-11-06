На Черкасчине освятили новый храм УПЦ

Главное: На Черкасчине в селе Побойная освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь Успения Богородицы.

После освящения в новом храме была отслужена Божественная литургия.

Митрополит Пантелеимон поздравил всех с важным и радостным событием в жизни прихода, а также вручил благотворителям церковные ордена и архиерейские грамоты.