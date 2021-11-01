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Новости > В УПЦ издали Акафист пророку Илие в новой редакции

В УПЦ издали Акафист пророку Илие в новой редакции

Александра Кудрявцева
01.11.21 17:50
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В УПЦ издали Акафист пророку Илие в новой редакции
Главное: Издательским отделом Львовской епархии УПЦ совместно с Благотворительным фондом «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» издан Акафист пророку Илие Фесвитянину в новой редакции.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на upc.lviv.ua, богослужебная книга «Служба с акафистом святому славному пророку Илие» издана по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.
 
Данное издание включает службы: малая и великая вечерни, утреня с новым вариантом акафиста пророка Илии, вставленный после 6-й песни канона, и краткое житие.
 
«Этот акафист был написан по просьбе отцов Ильинского скита на Афоне гимнографом Харлампием Бусьясом в 2000 году. Книга издана в традиции издания богослужебных последований на церковнославянском языке, текст украшен декоративной рамкой и узорами. В ней также представлены изображения гравюр, предоставленных специально для издания афонским монастырем Симонапетра», - сообщает на сайте Львовской епархии.
 
Отмечается, что издание посвящено в память обо всех подвижниках благочестия, трудившихся в Ильинском ските на Афоне.
 
В тему: В Киеве презентовали книгу об известном афонском подвижнике старце Иосифе Ватопедском.

Тэги: книга, богослужение, УПЦ

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